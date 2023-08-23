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Політичні партії тепер знову повинні звітувати про використання коштів: рішення ВР

23 серпня 2023 18:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Політичні партії тепер знову повинні звітувати про використання коштів: рішення ВР
Керівництво Верховної Ради. Фото: пресслужба ВР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Верховній Раді ухвалили законопроєкт № 9419-1, який стосується відновлення фінансової звітності політичних партій щодо використання коштів з держбюджету. Такий законопроєкт є вимогою Євросоюзу на шляху інтеграції нашої держави.

Про це пише видання "Бабель".

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Звіти партій

Таке звітування було призупинено спершу у 2020 році через пандемію коронавірусу. А потім через повномасштабне вторгнення Росії. Тому останній раз партії подавали звіти за третій квартал 2020 року.

"Коли закон набуде чинності, політичні партії мають подати звіти за всі періоди, за які не звітували, починаючи з 2020 року. На це відводиться 120 днів. На подачу звітів щодо державного фінансування — 90 днів", — йдеться у повідомленні.

В чому полягає законопроєкт

Крім того, законопроєкт враховує особливості щодо звіту партій, які мають зв'язок з війною. З початку російського повномасштабного вторгнення шість областей нашої країни перебували в окупації, серед них досі лишилися ті, які мають такий статус.

"Подекуди партійні документи на цих територіях були втрачені або свідомо знищені очільниками організацій. Проте неможливість подати повну інформацію про майно, доходи, витрати мають бути документально підтверджені", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, раніше народні депутати ініціювали ухвалення чергового законопроєкту щодо посилення соціального захисту українських військовослужбовців, поліцейських та інших представників силового блоку. Документ покликаний удосконалити механізми грошових виплат.

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