"Безальтернативно не лише для України": Зеленський висловився про деокупацію Криму

Володимир Зеленський

Деокупація українського Криму від російських загарбників є безальтернативною. При цьому такої позиції дотримується не тільки Україні, а й весь світ.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час першого проведення на офіційному рівні Іфтару за участю військовослужбовців-мусульман, представників дипкорпусу і Меджлісу кримськотатарського народу.

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"На землі Криму зараз під російським триколором панує зло, приниження, репресії, вбивства, війна. Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає, я впевнений, і перемога, перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а для всього світу. І я впевнений у цьому", — підкреслив Зеленський.

Президент нагадав, що саме з окупації Криму, саме репресій у Криму проти української та кримськотатарської свободи, проти кримських мусульман почалась спроба росії поставити в рабство Україну та інші народи цивілізованої Європи.

Зеленський закликав усі країни поважати територіальну цілісність і суверенітет України.

"Так само, як ми поважаємо територіальну цілісність усіх держав від Європи до Латинської Америки, ми справедливо очікуємо поваги до територіальної цілісності нашої держави усієї України від Полісся до узбережжя Чорного та Азовського морів, від північних міст до Севастополя і Керчі. Увесь наш схід, південь, кожна наша громада, кожна наша людина однаково заслуговують жити і жити вільно", — підкреслив він.

Глава держави наголосив, що звільнення Кримського півострова потрібне для порядку у світі, що заснований на конвенціях і статуті ООН, а не "на кримінальних звичках вбивць, ґвалтівників, грабіжників, які росія намагається поширити".

Він пояснив, що коли Україна повернеться у Крим, тоді світові повернеться спокій, бо, за його словами, агресор програє.

"Усе інше може тільки розпалити жагу росії воювати. Хай же агресор відчуває на собі, що нікому не дозволено ламати життя народів і обкрадати народи, нікому не дозволено ширити світом зло, руїни", — відзначив Президент.

Нагадаємо, раніше один з радників Президента Володимира Зеленського Андрій Сибіга в інтерв'ю Financial Times заявив, що Україна готова обговорити майбутнє Криму з росією, якщо ЗСУ досягнуть кордону окупованого півострова.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що розпочата росією широкомасштабна війна створила передумови для можливого звільнення Криму вже зараз. У росії немає ресурсів втримати Крим, Донецьк і Луганськ.