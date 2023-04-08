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Зеленский сказал, что может ускорить поражение россии: вечернее видеообращение

8 апреля 2023 21:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Ценности, за которые сегодня борется Украина в войне против россии, близки каждому народу. Чем больше мир будет знать о российской агрессии и преступлениях оккупантов, тем быстрее агрессор проиграет.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении.

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"Ценности, за которые мы все боремся здесь, в Украине, они близки каждому народу, независимо от того, далеко ли они географически от нашего народа. Все ценят безопасность и защиту от террора. Нет такого народа, который бы относился одобрительно к тому, что принесла российская оккупация: к российским концлагерям, депортации наших детей, изнасилованию женщин, сожжению городов", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что чем больше людей в мире будет знать о российской агрессии, тем быстрее россия проигрывает войну.

"Чем больше мир будет знать о российской агрессии, тем быстрее агрессор проиграет, и покой вернется. Вернется не только в Украину — вернется всем в мире", сказал глава государства.

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"Приятно завершать эту неделю с хорошими результатами для нашего государства — по оружию, по международной поддержке, по расширению наших связей с миром, по нашему движению в НАТО. Наиболее весомый в эти дни, конечно, визит в Польшу, наши договоренности, наши достижения. Польша выполнила все задекларированное по танкам: они уже в Украине, в частности "Леопарды". Есть новые договоренности по БМП — более сотни машин. По бронетранспортерам — "Росомак" — 200 машин. Еще самоходные минометы, дополнительные ракеты, "МиГи", — отметил Президент.

Зеленский также отметил, что есть и новый уже 35-й оборонный пакет от США.

"Ракеты для "Хаймарсов", ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, для защиты от бронированной техники и другие важные элементы поддержки. Спасибо тебе, Америка!" — сказал он.

Также Зеленский отметил, что немецкая поддержка Украины на этой неделе выросла на 200 миллионов евро инвестиций в нашу страну. В частности, речь идет о проектах немецких компаний, которые помогут нашей экономической, а значит и социальной стабильности.

Президент напомнил, что Нидерланды объявили о пакете объемом более 270 миллионов евро.

"Это помощь нашему восстановлению, гуманитарная поддержка, нелетальная поддержка для обороны, а также — и это очень важно — поддержка для справедливости", — подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что Дания и Норвегия работают над общим пакетом помощи снарядами для нашей артиллерии.

Он также сообщил о новых санкционных решениях — от Австралии и Новой Зеландии.

Также Зеленский отметил решение Литвы о приглашении Украины в НАТО на Вильнюсском саммите.

"Очень важное решение принято на этой неделе в Литве — по поводу главных ожиданий от саммита НАТО, который запланирован в Вильнюсе. Литовский Сеймас признал необходимость пригласить Украину стать членом НАТО — пригласить именно в этом году, на саммите в Вильнюсе", — сказал он.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский во время первого проведения на официальном уровне Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа заявил, что деоккупация украинского Крыма от российских захватчиков безальтернативна.

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