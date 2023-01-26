Скільки країн погодилися надати Україні танки: Зеленський оприлюднив дані

Зеленський розповів, скільки країн уже приєдналися до "танкової коаліції"
Уже 12 держав підтвердили свої наміри надати Україні танки для протистояння російській агресії. Сьогодні відповідне рішення ухвалила Канада.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.
-
"Здулися": Генштаб показав "гумові вироби", які росія використовує на фронті
-
США відправили до Києва аудиторів для контролю за наданою зброєю
-
Сторінка Василя Ломаченка більше недоступна для користувачів Instagram з України
-
Залужний відреагував на перехід полку "Азов" до складу Сухопутних військ ЗСУ
-
Магазини АТБ приєдналися до "єДопомоги": як безкоштовно отримати продукти
-
П'ять бюджетних варіантів перекусу, які не зашкодять фігурі і допоможуть схуднути
-
Кіліан Мбаппе поставив ультиматум керівництву "ПСЖ": чого вимагає молода зірка
-
МВФ розглядає можливість надання Україні пакета допомоги до $16 млрд, — Bloomberg
-
Дорофєєва та Єфросініна приєднались до кампейну Hugo Boss, в якому беруть участь світові зірки
-
У "Слуги народу" виникли проблеми з виключенням Тищенка із фракції, — ЗМІ
Звернення президента
Зеленський наголосив, що сьогоднішня масована атака російських терористів "повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами".
"Цю російську агресію можна і треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Нічого іншого держава-терорист не зрозуміє. Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти росії. Та зброєю юридичною: треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії росії проти України", — сказав президент.
Глава держави наголосив, що кожна російська ракета проти українських міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами, — "це аргументи, чому потрібно більше зброї".
"Тільки зброя знешкоджує терористів. Зокрема, розширюємо нашу танкову коаліцію (є відповідне рішення Канади – я дякую за це). Уже 12 країн є в нашій танковій коаліції. І я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом із нами, хто пришвидшує постачання Україні необхідних засобів оборони і хто готовий посилювати санкційний тиск на державу-терориста", — зазначив він.
Нагадаємо, влада Великої Британії офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2.
Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.
Відомо також, що Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC — "легких колісних танків" — уже на початку лютого.
Додамо, уряд Естонії вирішив відправити в Україну найбільший пакет військової допомоги.
Читайте також: Чому Німеччина так довго зволікала з відправкою "Леопардів", і як Заходу дійти згоди щодо поставок зброї