Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський розповів, скільки країн уже приєдналися до "танкової коаліції" arrow

Зеленський розповів, скільки країн уже приєдналися до "танкової коаліції"

26 січня 2023 22:46
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Скільки країн погодилися надати Україні танки: Зеленський оприлюднив дані
Володимир Зеленський записав звернення до українців
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Уже 12 держав підтвердили свої наміри надати Україні танки для протистояння російській агресії. Сьогодні відповідне рішення ухвалила Канада. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні

Читайте також:

Звернення президента

Зеленський наголосив, що сьогоднішня масована атака російських терористів "повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами".

"Цю російську агресію можна і треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Нічого іншого держава-терорист не зрозуміє. Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти росії. Та зброєю юридичною: треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії росії проти України", — сказав президент. 

Глава держави наголосив, що кожна російська ракета проти українських міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами, — "це аргументи, чому потрібно більше зброї". 

"Тільки зброя знешкоджує терористів. Зокрема, розширюємо нашу танкову коаліцію (є відповідне рішення Канади – я дякую за це). Уже 12 країн є в нашій танковій коаліції. І я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом із нами, хто пришвидшує постачання Україні необхідних засобів оборони і хто готовий посилювати санкційний тиск на державу-терориста", — зазначив він. 

Нагадаємо, влада Великої Британії офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2. 

Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Відомо також, що Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC — "легких колісних танків" — уже на початку лютого.

Додамо, уряд Естонії вирішив відправити в Україну найбільший пакет військової допомоги

Читайте також: Чому Німеччина так довго зволікала з відправкою "Леопардів", і як Заходу дійти згоди щодо поставок зброї

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

00:12 Тищенко прокоментував скандал з поїздкою у Таїланд та розповів про подальші плани

Новина з фото

23:58 "Здулися": Генштаб показав "гумові вироби", які росія використовує на фронті

23:40 США відправили до Києва аудиторів для контролю за наданою зброєю

23:23 Сторінка Василя Ломаченка більше недоступна для користувачів Instagram з України

23:14 Залужний відреагував на перехід полку "Азов" до складу Сухопутних військ ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:13 Магазини АТБ приєдналися до "єДопомоги": як безкоштовно отримати продукти

22:50 П'ять бюджетних варіантів перекусу, які не зашкодять фігурі і допоможуть схуднути

22:35 Кіліан Мбаппе поставив ультиматум керівництву "ПСЖ": чого вимагає молода зірка

22:24 МВФ розглядає можливість надання Україні пакета допомоги до $16 млрд, — Bloomberg

Новина з фото

22:15 Дорофєєва та Єфросініна приєднались до кампейну Hugo Boss, в якому беруть участь світові зірки

Новина з відео

21:15 Комедія з Дженніфер Лопес, бойовик про пілота з Батлером та "Земля Бога": кінопрем'єри тижня

Новина з відео

15:45 Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентував нову пісню "Повернись живим" та кліп на неї з героями України

Новина з відео

12:53 ​​​​​​​На Запоріжжя окупанти завезли білоруських військових, — мер Мелітополя

Новина з відео

12:12 Моряки-прикордонники показали, як проводять бойові навчання

Новина з відео

10:56 У Маріуполі перестали платити пенсії і соцвиплати тим, хто не отримав російський паспорт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 26 січня: Овнам — мозковий штурм, Водоліям — натхнення

Новина з відео

22:57 Зеленський про надання Україні танків: ключове тепер — швидкість та обсяг

Новина з відео

22:36 Відчуваєте невгамовний голод? Лікарі назвали дев'ять симптомів діабету, які часто ігнорують

Новина з відео

21:08 Фільм "Меню": як приготувати "той самий" чизбургер, який їла Аня Тейлор-Джой

Новина з відео

18:36 ​​​​​​​Росіяни скаржаться, що командування перестало постачати окупантам навіть їжу і воду

20:41 Погляд з бомбосховища: що чекає на економіку України в 2023 році

Ексклюзив

18:45 Борці з режимом чи "консерви" ФСБ: чому росіяни просять політичного притулку в Європі

Ексклюзив

15:44 Росія вдарила по Україні десятками крилатих ракет: подробиці чергової масованої атаки

Ексклюзив

15:20 "Багато таємниць та таємних інтриг партнерів": астрологиня попередила про небезпеку для України

Ексклюзив

08:00 Півострів путінської загибелі: як Україна почне звільняти Крим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Чому Німеччина так довго зволікала з відправкою "Леопардів", і як Заходу дійти згоди щодо поставок зброї

Ексклюзив

19:11 "Абрамс" для України: усі деталі про постачання американських танків Києву

Новина з відео

18:16 Рятувальники показали, як розбирають зруйновані багатоповерхівки на Північній Салтівці

Ексклюзив

18:15 Як німецькі "Леопарди" допоможуть ЗСУ у звільненні окупованих територій: пояснення експерта

Ексклюзив

16:30 Пристрасті по "Леопарду": чим прославився німецький танк, і як він допоможе ЗСУ

Актуальне по темі

None 27 Січень 00:25

Тищенко прокоментував скандал з поїздкою у Таїланд та розповів про подальші плани

None 26 Січень 21:43

"Здулися": Генштаб показав "гумові вироби", які росія використовує на фронті

None 26 Січень 23:09

США відправили до Києва аудиторів для контролю за наданою зброєю

None 26 Січень 23:11

Сторінка Василя Ломаченка більше недоступна для користувачів Instagram з України

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB