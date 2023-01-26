Скільки країн погодилися надати Україні танки: Зеленський оприлюднив дані

Володимир Зеленський записав звернення до українців

Уже 12 держав підтвердили свої наміри надати Україні танки для протистояння російській агресії. Сьогодні відповідне рішення ухвалила Канада.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Звернення президента

Зеленський наголосив, що сьогоднішня масована атака російських терористів "повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами".

"Цю російську агресію можна і треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Нічого іншого держава-терорист не зрозуміє. Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти росії. Та зброєю юридичною: треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії росії проти України", — сказав президент.

Глава держави наголосив, що кожна російська ракета проти українських міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами, — "це аргументи, чому потрібно більше зброї".

"Тільки зброя знешкоджує терористів. Зокрема, розширюємо нашу танкову коаліцію (є відповідне рішення Канади – я дякую за це). Уже 12 країн є в нашій танковій коаліції. І я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом із нами, хто пришвидшує постачання Україні необхідних засобів оборони і хто готовий посилювати санкційний тиск на державу-терориста", — зазначив він.

Нагадаємо, влада Великої Британії офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2.

Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Відомо також, що Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC — "легких колісних танків" — уже на початку лютого.

Додамо, уряд Естонії вирішив відправити в Україну найбільший пакет військової допомоги.

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