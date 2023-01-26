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Зеленский рассказал, сколько стран уже присоединилось к "танковой коалиции"

26 января 2023 22:46
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сколько стран согласились предоставить Украине танки: Зеленский обнародовал данные
Владимир Зеленский записал обращение к украинцам
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Уже 12 государств подтвердили свои намерения предоставить Украине танки для противостояния российской агрессии. Сегодня соответствующее решение приняла Канада.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

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Обращение президента

Зеленский подчеркнул, что сегодняшняя массированная атака российских террористов "полностью подтверждает все то, о чем мы говорили с партнерами".

"Эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием. Ничего другого государство-террорист не поймет. Оружием на поле боя. Оружием, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против россии. Но оружием юридическим: нужно работать еще активнее для создания трибунала по поводу преступления агрессии россии против Украины", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что каждая российская ракета против украинских городов, каждый применяемый террористами иранский беспилотник — "это аргументы, почему нужно больше оружия".

"Только оружие обезвреживает террористов. В частности, расширяем нашу танковую коалицию (есть соответствующее решение Канады я благодарю за это). Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции. И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами, кто ускоряет снабжение Украины необходимыми средствами обороны и кто готов усиливать санкционное давление на государство-террориста", — отметил он.

Напомним, власти Великобритании официально подтвердили, что передадут Украине роту танков Challenger 2.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Известно также, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.

Добавим, правительство Эстонии решило отправить в Украину крупнейший пакет военной помощи.

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