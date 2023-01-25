Надання Україні танків: Зеленський записав звернення до українців

Зеленський про надання Україні танків: ключове тепер — швидкість та обсяг
Президент України Володимир Зеленський привітав рішення західних партнерів щодо передачі нашій країні сучасних західних танків. Як він зазначив, рішення Німеччини щодо передачі Leopard та США щодо передачі Abrams "доводить найважливіший факт для світу зараз — факт, що свобода тільки міцнішає".
Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні.
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Зеленський про надання Україні танків: ключове тепер — швидкість та обсяг
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Що сказав президент
"Сьогодні день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція. Є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони — сучасних танків. Я дякую всім нашим союзникам за готовність передати нам сучасні й дуже потрібні танки. Усе це доводить найважливіший факт для світу зараз — факт, що свобода тільки міцнішає. І те, як обʼєднано ми всі працюємо для посилення свободи, для захисту України та Європи, — це історичне досягнення лідерів, які працюють зараз", — сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що "ключове тепер — швидкість та обсяг" постачання озброєння.
"Швидкість тренування наших військових і швидкість постачання танків в Україну та обсяг танкової підтримки. Ми маємо сформувати такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься. Ми можемо це зробити. Разом — так само, як ухвалюємо рішення сьогодні", — наголосив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.
Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.
Увечері з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.
Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.
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