Также он добавил, что пытается привлечь к "формуле мира" Индию и Китай.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что считает окончательной победой над рф. По его словам, наша страна идет к ней шаг за шагом.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" 24 февраля.

"Я не думаю теоретически. Мы делаем конкретные шаги. Украина инициировала формулу мира шаг за шагом, как мы видим. Там есть результат, как влияет агрессия рф на весь мир. Мы предложили шаги, сегодня мы видим заинтересованность в вопросе формулы мира, в частности, Генассамблеи ООН", — сказал Зеленский.

Также он добавил, что пытается привлечь к "формуле мира" Индию и Китай.

"Я работаю вместе с командой и партнерами, чтобы все-таки были не только страны, которые нас поддерживают с первых дней... Я бы очень хотел, чтобы к "формуле мира" и саммиту были привлечены представители Африканского континента. Если честно, я хотел бы, чтобы была Индия и была Китай", — подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер высказался о дипломатической фиксации конца войны.

"Подход очень прост, чтобы было меньше риска снижения количества поддерживающих нас стран. Та или иная страна может поддержать какой-то один пункт "формулы мира"… Там есть фиксация мира или конца войны, там есть этот пункт. Нам нужны гарантии безопасности". .для всей Европы. И тогда, когда есть исполнение и уважение к людям, в Украину, если это будет выполняться, все равно мы дойдем до дипломатической фиксации конца войны. Но до этого нужно выполнить все пункты уважения", — сказал президент.

Напомним, что в четверг, 23 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины" (United for Ukraine), в состав которой вошли представители парламентов 13 европейских стран и Европарламента.