Зеленський розповів про важливість для Європи вступу України до ЄС

Президент України Володимир зеленський. Фото: скриншот з відео Zelenskiy/Official

Президент України Володимир Зеленський розповів про звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. Він зазначив, що Україна слідує усім стандартам Євросоюзу та вона відіграє вирішальне значення для ЄС.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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За словами Зеленського, сьогодні було проведено нараду стосовно міжнародних заходів і українських подій, які очікуються в листопаді. Він нагадав, що цього місяця річниця початку Революції гідності, і роковини Голодомору.

Значну увагу президент приділив відносинам з ЄС. Він зазначив, що Україна пройшла великий шлях до членства у Євросоюзі. Після оприлюднення звіту керівництво держави готується до наступних кроків, потрібних для вступу в ЄС.

"Завтра важливий день. Ми очікуємо історичний висновок Євросоюзу – звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. І вже готуємо наші подальші кроки – після цього звіту. Нашу законодавчу роботу, посилення інституцій держави", — сказав Зеленський.

Президент переконаний, що Україна буде в ЄС, оскільки "союз — це економічна безпека та соціальна стабільність для України, а Україна для ЄС — це посилення всієї спільноти".

Він закликав депутатів продовжувати підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи.

Зеленський вказав також, що на бойове чергування поставлені додаткові системи ППО NASAMS. Наостанок Президент України подякував партнерам та відзначив роботу окремих штурмових бригад на фронті.

Нагадаємо, наразі у Верховній Раді немає жодних законодавчих змін, які би дали можливість проводити голосування на президентських виборах через електронні системи. І навряд така ініціатива з'явиться найближчим часом, адже може ставити під сумнів свободу волевиявлення громадян.