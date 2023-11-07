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ЦИК объяснила, почему полномочия Зеленского не прекратятся после выборов

7 ноября 2023 19:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ЦИК объяснила, почему полномочия Зеленского не прекратятся после выборов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В период действия военного положения, согласно законодательству Украины, не допускается проведение выборов. Это означает, что Владимир Зеленский продолжит исполнять свои обязанности главы государства после окончания срока его президентства.

Об этом сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик в беседе с "Радио Свобода".

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Почему полномочия Зеленского не прекратятся после выборов

Дубовик  указал на то, что украинское законодательство четко предписывает отсутствие выборных процедур в период военного положения.

"Следовательно, Центральная избирательная комиссия не имела возможности получить какие-либо уведомления о подготовке к выборам главы государства. Наша комиссия является автономной и регулируется строго в рамках закона. Законодательно выборы президента назначаются решением Верховной Рады, и до сих пор мы не наблюдали ни проектов соответствующих решений, ни других официальных бумаг", — пояснил он.

Он также уточнил, что Основной Закон страны прямо говорит о том, что действующий президент сохраняет свои полномочия до момента инаугурации нового лидера.

То есть, любые другие рассуждения о сроках полномочий или передаче их являются лишь политическими домыслами. Конституция ясно разъясняет эти вопросы. 

"Закон о военном положении ясно гласит, что в его период выборы не проводятся. Пока что в законодательстве не произошло никаких изменений. Следовательно, на данный момент нет юридических оснований для разговоров о предстоящих выборах", — добавил он.

В итоге, по словам Дубовика, как президент, так и Верховная Рада обязаны исполнять свои функции до наступления времени следующих выборов.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал факторы, которые нужны нашей стране для победы в войне. Также гарант прокомментировал президентские выборы, которые должны пройти в 2024 году.

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