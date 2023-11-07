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Зеленский рассказал о важности для Европы вступления Украины в ЕС

7 ноября 2023 22:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский рассказал о важности для Европы вступления Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео Zelenskiy/Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отчете по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии. Он отметил, что Украина следует всем стандартам Евросоюза и она играет решающее значение для ЕС.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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По словам Зеленского, сегодня было проведено совещание по международным мероприятиям и украинским событиям, которые ожидаются в ноябре. Он напомнил, что в этом месяце годовщина начала Революції Гідності и годовщины Голодомора.

Значительное внимание президент уделил отношениям с ЕС. Он отметил, что Украина прошла большой путь к членству в Евросоюз. После обнародования отчета руководство государства готовится к следующим шагам, необходимым для вступления в ЕС.

"Завтра важный день. Мы ожидаем историческое заключение Евросоюза — отчет о выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии. И уже готовим наши дальнейшие шаги — после этого отчета. Нашу законодательную работу, усиление институтов государства", — сказал Зеленский.

Президент убежден, что Украина будет в ЕС, поскольку "союз — это экономическая безопасность и социальная стабильность для Украины, а Украина для ЕС — это усиление всего сообщества".

Он призвал депутатов продолжать поддерживать необходимые для нашей евроинтеграции законодательные инициативы.

Зеленский указал также, что на боевое дежурство поставлены дополнительные системы ПВО NASAMS. Напоследок Президент Украины поблагодарил партнеров и отметил работу отдельных штурмовых бригад на фронте.

Напомним, сейчас в Верховной Раде нет никаких законодательных изменений, которые позволили бы проводить голосование на президентских выборах через электронные системы. И вряд ли такая инициатива появится в ближайшее время, ведь может подвергать сомнению свободу волеизъявления граждан.

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