Зеленский рассказал об успешной международной работе в течение 15 дней

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о международной работе на всех уровнях в течение 15 дней. По его словам, власть будет сохранять такой темп.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Международная работа

По словам Зеленского, в течение 15 дней июля были переговоры, встречи, мероприятия с лидерами:

Соединенных Штатов Америки;

Великобритании;

Франции;

Германии;

Нидерландов;

Турции;

Чехии;

Польши;

Словакии;

Болгарии;

Литвы;

Швеции;

Португалия;

Испании;

Канады;

Австралии;

Новой Зеландии;

Южно-Африканская Республика;

Гвинеи-Бисау.

Были также встречи с генсеком НАТО Столтенбергом, президентом Европейского Совета Мишель, президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен и Вселенским Патриархом Варфоломеем.

"Обращение к студенческому сообществу Аргентины, общение с крупнейшими и наиболее перспективными американскими инвесторами и руководителями компаний... Сегодня — очень содержательно Президент Республики Корея", — рассказал Зеленский.

По его словам, Украина будет сохранять самый высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир.

Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают украинцев, что только полное освобождение всей территории позволит вернуть силу международному порядку.

Напомним, сегодня, 15 июля, в Украине с официальным визитом находятся президент Республики Корея Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кон Хи. Украинский лидер Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская уже встретились с ними.

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