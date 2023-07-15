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Зеленский рассказал об успешной международной работе в течение 15 дней

15 июля 2023 16:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал об успешной международной работе в течение 15 дней
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о международной работе на всех уровнях в течение 15 дней. По его словам, власть будет сохранять такой темп.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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По словам Зеленского, в течение 15 дней июля были переговоры, встречи, мероприятия с лидерами:

  • Соединенных Штатов Америки;
  • Великобритании;
  • Франции;
  • Германии;
  • Нидерландов;
  • Турции;
  • Чехии;
  • Польши;
  • Словакии;
  • Болгарии;
  • Литвы;
  • Швеции;
  • Португалия;
  • Испании;
  • Канады;
  • Австралии;
  • Новой Зеландии;
  • Южно-Африканская Республика;
  • Гвинеи-Бисау.

Были также встречи с генсеком НАТО Столтенбергом, президентом Европейского Совета Мишель, президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен и Вселенским Патриархом Варфоломеем.

"Обращение к студенческому сообществу Аргентины, общение с крупнейшими и наиболее перспективными американскими инвесторами и руководителями компаний... Сегодня — очень содержательно Президент Республики Корея", — рассказал Зеленский.

По его словам, Украина будет сохранять самый высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир.

Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают украинцев, что только полное освобождение всей территории позволит вернуть силу международному порядку.

Напомним, сегодня, 15 июля, в Украине с официальным визитом находятся президент Республики Корея Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кон Хи. Украинский лидер Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская уже встретились с ними.

Также мы писали, что вчера, 14 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел новое собрание Ставки главнокомандующего. Стороны проанализировали текущее положение по линии фронта и ситуацию в Беларуси.

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