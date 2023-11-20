Зеленський розповів про результати зустрічі з головою Пентагону Ллойдом Остіном

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Візит голови Пентагону до Києва відбувся перед засіданням "Рамштайну" сьогодні, 20 листопада.

Про це глава держави розповів у своєму Telegram.

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За його словами, вони обговорили ситуацію на фронті, перспективи та підтримку України з боку США.

"Дякуємо Президенту США, його команді, Конгресу — обом партіям — і всім американцям, які цінують свободу так само, як і українці", — зазначив Зеленський.

Питання судноплавства

Крім того, Зеленський та Остін обговорили питання щодо свободи мореплавства в Чорному морі та забезпечення функціонування альтернативного "зернового коридору".

"Дуже важливо, що нам вдалося досягти прогресу у встановленні контролю над Чорним морем, а також забезпечити роботу альтернативного гуманітарного маршруту. Це дає Україні змогу залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки", — наголосив президент.

Нагадаємо, Ллойд Остін зустрівся у Києві з Володимиром Зеленським. Остін висловив Україні непохитну підтримку США у війні з Росією.