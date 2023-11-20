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Зеленский рассказал о результатах встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином

20 ноября 2023 18:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский рассказал о результатах встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Визит главы Пентагона в Киев состоялся перед заседанием "Рамштайна" сегодня, 20 ноября.

Об этом глава государства рассказал в своем Telegram.

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По его словам, они обсудили ситуацию на фронте, перспективы и поддержку со стороны США.

"Спасибо Президенту США, его команде, Конгрессу — обеим партиям — и всем американцам, которые ценят свободу так же, как и украинцы", — отметил Зеленский.

Вопросы судноходства

Кроме того, Зеленский и Остин обсудили вопросы свободы мореходства в Черном море и обеспечения функционирования альтернативного "зернового коридора".

"Очень важно, что нам удалось добиться прогресса в установлении контроля над Черным морем, а также обеспечить работу альтернативного гуманитарного маршрута. Это позволяет Украине оставаться гарантом глобальной продовольственной безопасности", — подчеркнул президент.

Напомним, Ллойд Остин встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Остин выразил Украине непоколебимую поддержку США в войне с Россией.

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