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До Києва з візитом прибув глава Пентагону Ллойд Остін

20 листопада 2023 09:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
До Києва з візитом прибув глава Пентагону Ллойд Остін
Глава Пентагону Ллойд Остін у Києві. Фото: twitter.com/SecDef
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 20 листопада, до Києва з неоголошеним візитом прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Посадовець планує зустрітися з українськими лідерами.

Про це Остін Ллойд повідомив у своєму Х.

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Візит Ллойда Остіна до Києва 20 листопада

З неоголошеним візитом сьогодні до Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Його зустріла у Києві посол США в Україні Бріджит Брінк. Він планує зустрітися та поговорити з низкою українських лідерів. 

"Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення — Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому", — наголосив він у своїх соцмережах. 

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Нагадаємо, 28 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн". Крім того, голова Пентагону та український міністр звернули пильну увагу на останні події в Україні.

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