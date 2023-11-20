До Києва з візитом прибув глава Пентагону Ллойд Остін

Глава Пентагону Ллойд Остін у Києві. Фото: twitter.com/SecDef

Сьогодні, 20 листопада, до Києва з неоголошеним візитом прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Посадовець планує зустрітися з українськими лідерами.

Про це Остін Ллойд повідомив у своєму Х.

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З неоголошеним візитом сьогодні до Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Його зустріла у Києві посол США в Україні Бріджит Брінк. Він планує зустрітися та поговорити з низкою українських лідерів.

"Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення — Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому", — наголосив він у своїх соцмережах.

Нагадаємо, 28 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн". Крім того, голова Пентагону та український міністр звернули пильну увагу на останні події в Україні.