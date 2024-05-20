Зеленський розповів, як проходять переговори про дозвіл бити західною зброєю по території РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз йдуть переговори щодо дозволу бити західною зброєю по території РФ. Він підкреслив, що США забороняють Україні використовувати свої ракети для ударів по Росії.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Reuters у понеділок, 20 травня.

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Зеленський про переговори з союзниками

Зеленський повідомив, що Україна веде переговори з союзниками щодо можливості використання їхнього озброєння для атак на російську військову техніку, яка знаходиться на кордоні, а також на території Росії.

"Поки що нічого позитивного немає", — зазначив президент.

Він додав, що США виступають проти використання Україною американських ракет по міжнародно визнаній території Росії, відображаючи занепокоєння Заходу щодо ризику ескалації.

Нагадаємо, очільник комітету з міжнародних справ у Національній асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж виступив за перегляд національної доктрини. Він закликає дозволити Україні завдавати ударів по території Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо дефіциту військовослужбовців та занепадом морального духу української армії. Він підкреслив, що багато військових бригад потребують поповнення.