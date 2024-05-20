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Зеленский рассказал, как проходят переговоры о разрешении бить западным оружием по территории РФ

20 мая 2024 21:17
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Бригадир София
редактор
Зеленский рассказал, как проходят переговоры о разрешении бить западным оружием по территории РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас идут переговоры о разрешении бить западным оружием по территории РФ. Он подчеркнул, что США запрещают Украине использовать свои ракеты для ударов по России.

Об этом глава государства рассказал в интервью Reuters в понедельник, 20 мая.

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Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с союзниками о возможности использования их вооружения для атак на находящуюся на границе российскую военную технику, а также на территории России.

"Пока ничего положительного нет", — отметил президент.

Он добавил, что США выступают против использования Украиной американских ракет по международно признанной территории России, выражая обеспокоенность Запада по поводу риска эскалации.

Напомним, глава комитета по международным делам в Национальной ассамблее Франции Жан-Луи Бурланж выступил за пересмотр национальной доктрины. Он призывает разрешить Украине наносить удары по территории России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность дефицитом военнослужащих и упадком морального духа украинской армии. Он подчеркнул, что многие военные бригады нуждаются в пополнении.

Владимир Зеленский
россия
война
оружие
Украина
война в Украине

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