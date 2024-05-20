Зеленский рассказал, как проходят переговоры о разрешении бить западным оружием по территории РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас идут переговоры о разрешении бить западным оружием по территории РФ. Он подчеркнул, что США запрещают Украине использовать свои ракеты для ударов по России.
Об этом глава государства рассказал в интервью Reuters в понедельник, 20 мая.
Зеленский о переговорах с союзниками
Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с союзниками о возможности использования их вооружения для атак на находящуюся на границе российскую военную технику, а также на территории России.
"Пока ничего положительного нет", — отметил президент.
Он добавил, что США выступают против использования Украиной американских ракет по международно признанной территории России, выражая обеспокоенность Запада по поводу риска эскалации.
Напомним, глава комитета по международным делам в Национальной ассамблее Франции Жан-Луи Бурланж выступил за пересмотр национальной доктрины. Он призывает разрешить Украине наносить удары по территории России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность дефицитом военнослужащих и упадком морального духа украинской армии. Он подчеркнул, что многие военные бригады нуждаются в пополнении.
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