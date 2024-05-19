У парламенті Франції закликають дозволити Україні завдавати ударів по Росії

Парламент Франції. Фото: AFP

Очільник комітету з міжнародних справ у Національній асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж виступив за перегляд національної доктрини. Він закликає дозволити Україні завдавати ударів по території Росії.

Про це він заявив виданню Le Figaro у неділю, 19 травня.

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"Вийти зі стану очікування і прийняти рішення, яке можна порівняти з рішенням британців та американців", — заявив Бурланж.

На його думку, зміна доктрини є повністю виправданою, адже вона припиняє неприпустиму асиметрію між агресором та жертвою. Він також зазначає, що з початку конфлікту територія України зазнала атак з боку російської далекобійної зброї та озброєння, наданого союзниками Росії, включаючи балістичні ракети з Північної Кореї та іранські дрони. Водночас Київ відповідає ударами в глибину Росії, використовуючи власне озброєння, зокрема дрони.

"Чому українцям має бути відмовлено у праві відповідати ударом на удар на атаки проти них?", — запитав Бурланж.

Він стверджує, що лише збалансування сил та відновлення стратегічної симетрії можуть переконати Росію припинити агресію.

Нагадаємо, у Ленінградській області Росії у ніч проти неділі, 19 травня, було чутно потужний вибух. Згодом там розгорілася пожежа.

Раніше в Росії у місті Новоросійськ увечері 17 травня пролунали вибухи. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки безпілотників на порт міста.