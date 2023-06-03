Зеленский рассказал, готов ли встретиться с лидерами стран Латинской Америки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский готов вылететь в Латинскую Америку для встреч с лидерами стран. Он хочет рассказать всему миру, кто такой Путин и о военных преступлениях РФ.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью латиноамериканским СМИ.

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Зеленский сказал, что ему трудно выделить время на визит в Латинскую Америку во время войны, но он готов это сделать.

"Я готов прилететь, я хочу с ними общаться. Ваши люди, ваше общество доверяют своим лидерам. И если я буду с вами говорить, буду у вас, мы подробно увидим, кто такой Путин, и что он не так велик. Его время прошло", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что нации должны дружить, сотрудничать и развиваться вместе.

Также Зеленский настаивает на встрече с президентом Бразилии Луизом Инасио Лула да Силвой. Глава государства заинтересован во встрече с ним в любом формате.

Напомним, 2 июня Владимир Зеленский в Киеве встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом. Президент Украины отметил важность сотрудничества Эстонии с Украиной во время полномасштабной войны.