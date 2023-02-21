Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с руководителем Комитета по иностранных делам Майклом Макколом. По словам украинского лидера, Украина ценит те шаги, которые были предприняты Джо Байденом и Конгрессом.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

"Мы ценим все шаги, которые были поддержаны Президентом США и Конгрессом. Благодарны за пакеты помощи нашей армии, наших военных на поле боя и, конечно, за финансовую поддержку для преодоления всех вызовов, возникших в результате российской агрессии", — написал Президент Украины.

Также Зеленский поблагодарил американских конгрессменов за поддержку Украины и понимание важности усиления помощи для достижения победы над агрессором.

Напомним, в течение последней недели Украина достигла ряда договоренностей с иностранными партнерами по привлечению рф к ответственности за агрессию против нашего государства. Все атаки против Украины, начиная с 2014 года, будут иметь для россии юридические последствия.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия уже начала новое наступление. По его словам, атаки рф уже происходят на нескольких направлениях.