Звернення Зеленського 18 лютого: Кожен удар по Україні матиме юридичні наслідки для росії

Володимир Зеленський

Протягом останнього тижня Україна досягла низки домовленостей з іноземними партнерами щодо притягнення росії до відповідальності за агресію проти нашої держави. Усі атаки проти України, починаючи з 2014 року, матимуть для росії юридичні наслідки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Домовленості щодо притягнення рф до відповідальності

"За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів і конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення росії до відповідальності за агресію і терор проти нашої держави і народу. Кожен російський удар по Харкову й області, по Сумщині і Донеччині, по Хмельницькому, Нікополю і кожному куточку нашої України матимуть для держави-терориста конкретні юридичні наслідки", — наголосив президент.

Зеленський зазначив, що держава-агресор понесе відповідальність не тільки за злочини проти України, вчинені після початку повномасштабного вторгнення, а починаючи з 2014 року.

"І це стосується не лише того зла, яке росія принесла від 24 лютого, але й від 2014 року. Ми все пам’ятаємо. Пам’ятаємо Іловайськ, пам’ятаємо Донецький аеропорт, пам’ятаємо бої за Дебальцеве та кожен удар проти нашого народу. Ми маємо відновити справедливість. І ми зробимо це. Зробимо разом з усім цивілізованим світом", — зазначив він.

Нагадаємо, 17 лютого уряд Нідерландів офіційно надав принципову згоду на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації — Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією. Реєстр міститиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу та державі.

Як пояснив міністр юстиції України Денис Малюська, реєстр має стати першим компонентом всеохоплюючого механізму репарацій, який покликаний забезпечити виплату державою-агресоркою Україні повних репарацій за завдану шкоду, відповідно до міжнародного права.