Берлін погодив новий пакет військової допомоги для України: про яку суму йдеться

Берлін погодив нову військову допомогу

Берлін погодив новий пакет військової допомоги для України. На збільшенні фінансування наполягали міністерства оборони та закордонних справ країни.

Про це повідомляє Укрінформ.

Новий пакет військової допомоги від Німеччини

Зазначається, що бюджетний комітет німецького Бундестагу в середу схвалив подання уряду ФРН щодо виділення додаткових 12 мільярдів євро військової допомоги Україні.

Додаткове фінансування включає виділення 3,24 мільярда євро цього року, а також відкриття кредитної лінії на період між 2024 і 2032 роками на суму приблизно 8,82 мільярда євро.

"Україна може використати гроші для закупівлі озброєнь напряму за підтримки федерального уряду", — пояснили члени бюджетного комітету від урядової коаліції Андреас Шварц, Себастьян Шефер і Карстен Кляйн.

Крім цього, з початку російської війни уряд Німеччини виділив на підтримку України, за даними Бундестагу, понад 14,2 мільярда євро. Зокрема, на зброю для ЗСУ — близько 3 млн євро. Німеччина є наразі головним постачальником зброї для України в ЄС.

Нагадаємо, що 27 березня, стало відомо про те, що Німеччина передала Україні танки Leopard 2. Німецькі танки були передані Україні приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини схвалив рішення про постачання військової техніки.