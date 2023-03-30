Зеленский провел встречу с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна

Зеленский на встрече с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна

Сегодня, 30 марта, Владимир Зеленский провел встречу с делегацией германского оборонно-промышленного концерна. На встрече был председатель правления Армин Паппергер.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна

"Провел встречу с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна Rheinmetall AG во главе с председателем правления Армином Паппергером", — пишет Президент.



Подробно обсудили текущее состояние сотрудничества с концерном и перспективы его развития. Необходимо дальнейшее углубление партнерства с целью обеспечения как неотложных потребностей Сил обороны Украины, так и для существенного усиления обороноспособности нашего государства в перспективе.



"Благодарен ведущей оборонной компании Германии, а также всему немецкому народу за всестороннюю помощь и поддержку Украины. Ценим эту важную помощь в нашей борьбе за свободу и демократические ценности", — добавил Зеленский.

Напомним, что Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Украину. Он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским и осмотрел повреждение Днепровской ГЭС в Запорожье.

Также вспомним, что 29 марта Берлин согласовал новый пакет военной помощи для Украины. На увеличении финансирования настаивали министерства обороны и иностранных дел страны.