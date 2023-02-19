Звернення Зеленського 19 лютого: президент розповів про засідання Ставки верховного головнокомандувача

Володимир Зеленський

У неділю, 19 лютого, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача у новому форматі. Під час зустрічі глава держави заслухав доповіді з фронту.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

Ключові питання

"Провів засідання Ставки в новому, розширеному форматі. Доповідали і Головнокомандувач, і командувачі напрямків, і були доповіді безпосередньо з передової. Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії — заплановані на найближчу перспективу", — заявив він.

Зеленський повідомив, що головнокомандувач доповів щодо ситуації на фронті, однак особливий акцент був на мобілізації.

"Заслухав докладні доповіді на Ставці щодо кожної бойової позиції, кожного найгарячішого напрямку. Бахмутський напрямок, ОСУВ "Хортиця" — була доповідь командувача генерала Сирського. Як захищаємо наші позиції, як посилюємо саме цей напрямок і скільки забираємо сил ворога", — додав він.

Доповіді з фронту

Президент розповів, що на засіданні про Вугледарський напрямок доповідав генерал Юрій Содоль.

"Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта та завдаємо росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: що більше росія втратить саме там, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України", — заявив він.

Зеленський додав, що про ситуацію на Одеському напрямку доповідав генерал Андрій Гнатов. За його словами, ситуація на півдні без змін, військові контролюють всі можливі перспективи.

Крім того, обговорювалися ситуації на Запорізькому напрямку.

"Обовʼязково — Північний напрямок, Київ. Була доповідь генерала Наєва. Генерал доповів, що ситуація повністю під контролем, як і по всьому північному кордону", — заявив він.

Формування "Гвардії наступу"

Голова МВС Ігор Клименко на засіданні Ставки розповів про формування нових бригад "Гвардії наступу".

"Є дуже хороші результати. Це дуже корисний досвід того, як можна і треба мотивувати людей.І такий формат роботи як на Ставці, так і в інформуванні щодо управління обороною буду підтримувати. Хочу, щоб наші люди знали і розуміли, що і як ми готуємо, що і як ми контролюємо", — заявив президент.

Він додав, що обговорювались також воєнні питання, деталі дій розвідки.

"Але хочу, щоб саме зараз у наших людей була передбачуваність. І відчуття — відчуття, що Україна рухається до своїх цілей", — підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що протягом останнього тижня Україна досягла низки домовленостей з іноземними партнерами щодо притягнення росії до відповідальності за агресію проти нашої держави. Усі атаки проти України, починаючи з 2014 року, матимуть для росії юридичні наслідки.