Обращение Зеленского 19 февраля: президент рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего

Владимир Зеленский

В воскресенье, 19 февраля президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в новом формате. В ходе встречи глава государства заслушал доклады с фронта.

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении.

Ключевые вопросы

"Провел заседание Ставки в новом, расширенном формате. Докладывали и Главнокомандующий, и командующие направлениями, и были доклады непосредственно из передовой. Мы выравниваем ситуацию, делаем все, чтобы подготовить наши действия — запланированные на ближайшую перспективу", — заявил он.

Зеленский сообщил, что главнокомандующий доложил о ситуации на фронте, однако особый акцент был на мобилизации.

"Заслушал подробные доклады на Ставке по каждой боевой позиции, каждому самому горячему направлению. Бахмутское направление, ОСУВ "Хортица" — был доклад командующего генерала Сырского. Как защищаем наши позиции, как усиливаем именно это направление и сколько забираем сил врага", — добавил он.

Доклады по фронту

Президент рассказал, что на заседании об Угледарском направлении докладывал генерал Юрий Содоль.

"Ситуация очень непростая. Боремся. Ломим оккупанта и наносим россии чрезвычайно ощутимые потери. Еще раз и еще раз повторяю: чем больше россия потеряет именно там, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины", — заявил он.

Зеленский добавил, что о ситуации в Одесском направлении докладывал генерал Андрей Гнатов. По его словам, ситуация на юге без изменений, военные контролируют все возможные перспективы.

Кроме того, обсуждались ситуации в Запорожском направлении.

"Обязательно — Северное направление, Киев. Был доклад генерала Наева. Генерал доложил, что ситуация полностью под контролем, как и по всей северной границе", — заявил он.

Формирование "Гвардии наступления"

Глава МВД Игорь Клименко на заседании Ставки рассказал о формировании новых бригад "Гвардии наступления".

"Есть очень хорошие результаты. Это очень полезный опыт того, как можно и нужно мотивировать людей. И такой формат работы как на Ставке, так и в информировании по управлению обороной буду поддерживать. Хочу, чтобы наши люди знали и понимали, что и как мы готовим, что и как мы контролируем", — заявил президент.

Он добавил, что обсуждались также военные вопросы, детали разведывательных действий.

"Но хочу, чтобы именно сейчас у наших людей была предсказуемость. И ощущение — ощущение, что Украина движется к своим целям", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в течение последней недели Украина достигла ряда договоренностей с иностранными партнерами по привлечению россии к ответственности за агрессию против нашего государства. Все атаки против Украины, начиная с 2014 года, будут иметь для россии юридические последствия.