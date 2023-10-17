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Зеленський провів засідання Ставки: ключові питання

17 жовтня 2023 14:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський провів засідання Ставки: ключові питання
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 17 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якого заслухав доповіді командувачів. Було обговорено ряд важливих питань та міжнародну політику.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своїх соцмережах. 

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Що обговорювали на засіданні Ставки

"Провів засідання Ставки. Важливі доповіді командувачів. Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам: ефективна зброя, як ми й домовлялись", — йдеться у повідомленні. 

Глава держави також розповів, що на засіданні Ставки обговорили міжнародну політику, наявні зміни. Були доповіді урядовців та представників розвідки. 

Зеленський наголосив, що є чимало викликів, проте, якими б не були загрози, відповідь України — сили та єдність. 

"Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу — це важливо", — підкреслив Президент. 

Нагадаємо, 16 жовтня Володимир Зеленський та представниця Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер обговорили захист української енергетичної інфраструктури та потреби у відбудові країни. 

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