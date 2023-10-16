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Зеленський обговорив зі спецпредставницею США перебудову української енергосистеми

16 жовтня 2023 17:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив зі спецпредставницею США перебудову української енергосистеми
Президент України Володимир Зеленський та спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 16 жовтня, з візитом до Києва прибула спеціальна представниця Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. З нею вже зустрівся Президент Володимир Зеленський.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Глава держави наголосив, що відбулася хороша розмова.

Сторони обговорили захист української енергетичної інфраструктури та потреби у відбудові країни, а також макрофінансову підтримку та справедливе використання заморожених російських активів.

"Ми зацікавлені і в залученні приватних американських інвестицій до довгострокових проєктів в аграрному секторі, машинобудуванні та хімічному виробництві, і в участі американських компаній у перебудові української енергетичної системи", — наголосив Зеленський.

Він подякував президенту США Байдену, обом партіям Конгресу та всьому американському народу за надання потужної допомоги Україні. За його словами, Україні важливо розуміти, що Штати  готові допомогти пройти зимовий період та зберігатимуть підтримку стільки, скільки необхідно для перемоги.

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня — 600 днів з початку повномасштабної війни в Україні. Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян і закликав боротися до кінця. 

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський попередив українців про можливі ракетні удари Росії по енергосистемі нашої держави. За його словами, такі ворожі обстріли з наближенням зими стануть частішими.

Додамо, Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони напередодні опалювального сезону. Зокрема, йдеться й про Одещину, де важливо не лише забезпечити теплом людей, а й захистити припортову інфраструктуру, яку намагаються знищити окупанти.

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