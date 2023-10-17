Зеленский провел заседание Ставки: ключевые вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Во вторник, 17 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, в ходе которого заслушал доклад командующих. Был обсужден ряд важных вопросов и международная политика.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях.

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"Провел заседание Ставки. Важные доклады командующих. Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята! Спасибо! Спасибо и тем, кто уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров: эффективное оружие, как мы и договаривались", — говорится в сообщении.

Глава государства также рассказал, что на заседании Ставки обсудили международную политику, имеющиеся изменения. Имелись доклады чиновников и представителей разведки.

Зеленский подчеркнул, что есть немало вызовов, однако, какими бы ни были угрозы, ответ Украины — силы и единство.

"Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной, помогать, заботиться о тех, кто рядом, найти свое место в совместной работе народа — это важно", — подчеркнул Президент.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский и представитель Соединенных Штатов Америки по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер обсудили защиту украинской энергетической инфраструктуры и потребности в восстановлении страны.