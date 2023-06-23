Зеленський провів засідання РНБО
У п'ятницю, 23 червня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Увага була приділена трьом основним темам.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Засідання РНБО 23 червня
За словами Президента, обговорювали три найголовніші теми:
- безпека людей,
- суди,
- майбутнє дітей України
Безпека людей
"Що стосується безпеки людей, то чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан", — заявив Зеленський.
Суди
Щодо суддів, то за словами глави держави, Україна продовжує судову реформу в тісній співпраці з ЄС.
"Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій", — йдеться у повідомленні.
Майбутнє України в ЄС
Зеленський наголосив, що Україна прискорює роботу над виконанням європейських рекомендацій.
Нагадаємо, 23 червня Володимир Зеленський виступив перед військовими вищими навчальними закладами. Цей виступ був присвячений випуску офіцерів.