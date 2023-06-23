Засідання РНБО. Фото: скріншот з відео

У п'ятницю, 23 червня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Увага була приділена трьом основним темам.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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За словами Президента, обговорювали три найголовніші теми:

безпека людей,

суди,

майбутнє дітей України

Безпека людей

"Що стосується безпеки людей, то чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан", — заявив Зеленський.

Суди

Щодо суддів, то за словами глави держави, Україна продовжує судову реформу в тісній співпраці з ЄС.

"Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій", — йдеться у повідомленні.

Майбутнє України в ЄС

Зеленський наголосив, що Україна прискорює роботу над виконанням європейських рекомендацій.

Нагадаємо, 23 червня Володимир Зеленський виступив перед військовими вищими навчальними закладами. Цей виступ був присвячений випуску офіцерів.