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Зеленський провів засідання РНБО

23 червня 2023 15:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський провів засідання РНБО
Засідання РНБО. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 23 червня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Увага була приділена трьом основним темам.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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За словами Президента, обговорювали три найголовніші теми:

  • безпека людей,
  • суди,
  • майбутнє дітей України

Безпека людей

"Що стосується безпеки людей, то чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан", — заявив Зеленський. 

Суди

Щодо суддів, то за словами глави держави, Україна продовжує судову реформу в тісній співпраці з ЄС. 

"Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій", — йдеться у повідомленні.

Майбутнє України в ЄС

Зеленський наголосив, що Україна прискорює роботу над виконанням європейських рекомендацій.

Нагадаємо, 23 червня Володимир Зеленський виступив перед військовими вищими навчальними закладами. Цей виступ був присвячений випуску офіцерів.

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