Президент України Володимир Зеленський. Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський виступив перед військовими вищим навчальними закладами. Цей виступ був присвячений випуску офіцерів.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал глави держави.

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Виступ перед офіцерами

Володимир Зеленський звернувся до молодих українських офіцерів.

Цей виступ був приурочений до випуску у військових вищих навчальних закладах України.

Те, що об’єднує

Президент України наголосив на трьох важливих аспектах, які об’єднують свіжоспечених офіцерів Збройних сил України.

Це:

вибір служіння державі;

відповідальність;

відвага і рішучість.

Зеленський зазначив, що свідомий вибір як молодих офіцерів, так і мільйонів добровольців робить українське військо монолітним і єдиним.

Нагадаємо, що 16 червня Зеленський звернувся до випускників Національного університету оборони.

Президент наголосив, що нинішнє покоління виконує небезпечну та водночас священну місію — звільнення української землі від російських загарбників, роблячи при цьому визначальні кроки.