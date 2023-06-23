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Зеленський звернувся до молодих українських офіцерів

23 червня 2023 12:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський звернувся до молодих українських офіцерів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент України Володимир Зеленський виступив перед військовими вищим навчальними закладами. Цей виступ був присвячений випуску офіцерів.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал глави держави.

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Виступ перед офіцерами

Володимир Зеленський звернувся до молодих українських офіцерів.

Цей виступ був приурочений до випуску у військових вищих навчальних закладах України.

Те, що об’єднує 

Президент України наголосив на трьох важливих аспектах, які об’єднують свіжоспечених офіцерів Збройних сил України.

Це:

  • вибір служіння державі;
  • відповідальність;
  • відвага і рішучість.

Зеленський зазначив, що свідомий вибір як молодих офіцерів, так і мільйонів добровольців робить українське військо монолітним і єдиним.

Нагадаємо, що 16 червня Зеленський звернувся до випускників Національного університету оборони.

Президент наголосив, що нинішнє покоління виконує небезпечну та водночас священну місію — звільнення української землі від російських загарбників, роблячи при цьому визначальні кроки.

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