Зеленський звернувся до молодих українських офіцерів
Президент України Володимир Зеленський виступив перед військовими вищим навчальними закладами. Цей виступ був присвячений випуску офіцерів.
Про це повідомив офіційний Telegram-канал глави держави.
Виступ перед офіцерами
Володимир Зеленський звернувся до молодих українських офіцерів.
Цей виступ був приурочений до випуску у військових вищих навчальних закладах України.
Те, що об’єднує
Президент України наголосив на трьох важливих аспектах, які об’єднують свіжоспечених офіцерів Збройних сил України.
Це:
- вибір служіння державі;
- відповідальність;
- відвага і рішучість.
Зеленський зазначив, що свідомий вибір як молодих офіцерів, так і мільйонів добровольців робить українське військо монолітним і єдиним.
Нагадаємо, що 16 червня Зеленський звернувся до випускників Національного університету оборони.
Президент наголосив, що нинішнє покоління виконує небезпечну та водночас священну місію — звільнення української землі від російських загарбників, роблячи при цьому визначальні кроки.