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Зеленский провел заседание СНБО

23 июня 2023 15:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский провел заседание СНБО
Заседание СНБО. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 23 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Внимание было уделено трем основным темам.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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По словам Президента, обсуждали три самые главные темы:

  • безопасность людей,
  • суды,
  • будущее детей Украины

Безопасность людей

"Что касается безопасности людей, то четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должно привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние", — заявил Зеленский.

Суды

Что касается судей, то, по словам главы государства, Украина продолжает судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС.

"Ужесточаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм для защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций", — говорится в сообщении.

Будущее Украины в ЕС

Зеленский подчеркнул, что Украина ускоряет работу по выполнению европейских рекомендаций.

Напомним, 23 июня Владимир Зеленский выступил перед военными высшими учебными заведениями. Это выступление было посвящено выпуску офицеров.

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