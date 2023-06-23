Зеленский провел заседание СНБО
В пятницу, 23 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Внимание было уделено трем основным темам.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Заседание СНБО 23 июня
По словам Президента, обсуждали три самые главные темы:
- безопасность людей,
- суды,
- будущее детей Украины
Безопасность людей
"Что касается безопасности людей, то четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должно привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние", — заявил Зеленский.
Суды
Что касается судей, то, по словам главы государства, Украина продолжает судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС.
"Ужесточаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм для защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций", — говорится в сообщении.
Будущее Украины в ЕС
Зеленский подчеркнул, что Украина ускоряет работу по выполнению европейских рекомендаций.
Напомним, 23 июня Владимир Зеленский выступил перед военными высшими учебными заведениями. Это выступление было посвящено выпуску офицеров.