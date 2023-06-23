Заседание СНБО. Фото: скриншот с видео

В пятницу, 23 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Внимание было уделено трем основным темам.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Заседание СНБО 23 июня

По словам Президента, обсуждали три самые главные темы:

безопасность людей,

суды,

будущее детей Украины

Безопасность людей

"Что касается безопасности людей, то четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должно привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние", — заявил Зеленский.

Суды

Что касается судей, то, по словам главы государства, Украина продолжает судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС.

"Ужесточаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм для защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций", — говорится в сообщении.

Будущее Украины в ЕС

Зеленский подчеркнул, что Украина ускоряет работу по выполнению европейских рекомендаций.

Напомним, 23 июня Владимир Зеленский выступил перед военными высшими учебными заведениями. Это выступление было посвящено выпуску офицеров.