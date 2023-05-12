Зеленський провів телефонну розмову з Ріші Сунаком: про що говорили лідери

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову. Сторони обговорили різні питання, включаючи військову співпрацю між двома країнами.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Розмова Зеленського та Сунака

За словами Президента України, він висловив вдячність за значне посилення можливостей України в галузі далекобійних ракет Storm Shadow та іншої необхідної військової допомоги. Лідери також обговорили майбутнє оборонної співпраці.

Зеленський зазначив, що із Сунаком скоординували свої позиції перед майбутніми міжнародними подіями. Особливу увагу приділено необхідності отримання чітких сигналів щодо майбутніх відносин України з НАТО.

Така співпраця може сприяти зміцненню безпеки України та зміцненню її позиції на міжнародній арені.

Нагадаємо, що 30 квітня Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови Верховний головнокомандувач подякував за всебічну та дієву підтримку України.

Володимир Зеленський повідомив, що вони обговорили взаємодію у роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їхньої підтримки української формули світу. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили такі конкретні кроки у рамках двостороннього діалогу.