Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський провів телефонну розмову з Ріші Сунаком: про що говорили лідери arrow

Зеленський провів телефонну розмову з Ріші Сунаком: про що говорили лідери

12 травня 2023 18:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський провів телефонну розмову з Ріші Сунаком: про що говорили лідери
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову. Сторони обговорили різні питання, включаючи військову співпрацю між двома країнами.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Читайте також:

Розмова Зеленського та Сунака

За словами Президента України, він висловив вдячність за значне посилення можливостей України в галузі далекобійних ракет Storm Shadow та іншої необхідної військової допомоги. Лідери також обговорили майбутнє оборонної співпраці.

Зеленський зазначив, що із Сунаком скоординували свої позиції перед майбутніми міжнародними подіями. Особливу увагу приділено необхідності отримання чітких сигналів щодо майбутніх відносин України з НАТО.

Така співпраця може сприяти зміцненню безпеки України та зміцненню її позиції на міжнародній арені.

Нагадаємо, що 30 квітня Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови Верховний головнокомандувач подякував за всебічну та дієву підтримку України.

Володимир Зеленський повідомив, що вони обговорили взаємодію у роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їхньої підтримки української формули світу. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили такі конкретні кроки у рамках двостороннього діалогу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB