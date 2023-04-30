Зеленский провел разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном
Сегодня, 30 апреля, Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время разговора Верховный главнокомандующий поблагодарил за всестороннюю и действенную поддержку Украины.
Об этом говорится на официальных страницах Президента Украины Владимира Зеленского.
Разговор Зеленского с Макроном
Владимир Зеленский сообщил, что они обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира. Скоординировали позиции в преддверии важных международных мероприятий и согласовали следующие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога.
"Детально проинформировал о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае-июне. Отдельно акцентировал внимание на первоочередных потребностях украинских сил обороны", — написал Президент Украины.
Кроме этого, он отметил, что скорость и конкретность реагирования — это очень важно. Это то, что значительно усугубляет украинские возможности.
"Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета", — заявил Владимир Зеленский.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал новые указы о награждении наградами военных. По его словам, это около 450 украинских бойцов. Глава государства также анонсировал мощные шаги по созданию трибунала против Российской Федерации.