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Зеленский провел разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном

30 апреля 2023 16:53
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Зеленский провел разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 30 апреля, Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время разговора Верховный главнокомандующий поблагодарил за всестороннюю и действенную поддержку Украины.

Об этом говорится на официальных страницах Президента Украины Владимира Зеленского.

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Владимир Зеленский сообщил, что они обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира. Скоординировали позиции в преддверии важных международных мероприятий и согласовали следующие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога.

"Детально проинформировал о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае-июне. Отдельно акцентировал внимание на первоочередных потребностях украинских сил обороны", — написал Президент Украины.

Кроме этого, он отметил, что скорость и конкретность реагирования — это очень важно. Это то, что значительно усугубляет украинские возможности.

"Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал новые указы о награждении наградами военных. По его словам, это около 450 украинских бойцов. Глава государства также анонсировал мощные шаги по созданию трибунала против Российской Федерации.

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