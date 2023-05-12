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Зеленский провел телефонный разговор с Риши Сунаком: о чем говорили лидеры

12 мая 2023 18:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский провел телефонный разговор с Риши Сунаком: о чем говорили лидеры
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор. Стороны обсудили различные вопросы, включая военное сотрудничество между двумя странами. 

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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По словам Президента Украины, он выразил признательность за значительное усиление возможностей Украины в области дальнобойных ракет Storm Shadow и другой необходимой военной помощи. Лидеры также обсудили будущее оборонительного сотрудничества.

Зеленский отметил, что с Сунаком скоординировали свои позиции перед предстоящими международными событиями. Особое внимание уделено необходимости получения четких сигналов относительно будущих отношений Украины с НАТО. 

Такое сотрудничество может способствовать укреплению безопасности Украины и укреплению ее позиции на международной арене.

Напомним, что 30 апреля, Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время разговора Верховный главнокомандующий поблагодарил за всестороннюю и действенную поддержку Украины.

Владимир Зеленский сообщил, что они обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира. Скоординировали позиции в преддверии важных международных мероприятий и согласовали следующие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога.

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