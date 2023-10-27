Про що говорили Зеленський та президент ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з Його Високістю шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Він подякував Об’єднаним Арабським Еміратам, за те що представники держави взяли участь у зустрічі щодо Формули миру в Джидді.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

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"Я вдячний Об’єднаним Арабським Еміратам за участь у зустрічі щодо Формули миру в Джидді та готовність направити представника до Мальти, а також за гуманітарну медичну й енергетичну допомогу Україні", — зазначив Зеленський.

Саміт щодо питання українського зерна

За його словами, він розповів президенту ОАЕ про гуманітарну програму "Зерно з України". Також Президент України запросив державу на другий саміт програми, який відбудеться найближчим часом.

Ситуація на Близькому Сході

"Обговорили ситуацію на Близькому Сході. Я підкреслив важливість захисту цивільного населення та забезпечення безперервної роботи гуманітарних коридорів", — додав український лідер.

Скриншот допису з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що тимчасові зернові коридори у Чорному морі не припиняли роботу й працюватимуть надалі. Попри постійні погрози судноплавству з боку країни-агресорки, цивільні балкери продовжують рух до портів "Великої Одеси".