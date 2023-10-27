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Зеленский провел телефонный разговор с президентом ОАЭ — о чем говорили

27 октября 2023 18:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
О чем говорили Зеленский и президент ОАЭ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Его Высочеством шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Он поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за то, что представители государства приняли участие во встрече по Формуле мира в Джидде.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

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"Я благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за участие во встрече по Формуле мира в Джидде и готовность направить представителя в Мальту, а также за гуманитарную медицинскую и энергетическую помощь Украине", — отметил Зеленский.

Саммит по вопросу украинского зерна

По его словам, он рассказал президенту ОАЭ о гуманитарной программе "Зерно из Украины". Также Президент Украины пригласил государство на второй саммит программы, который состоится в ближайшее время.

Ситуация на Ближнем Востоке

"Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Я подчеркнул важность защиты гражданского населения и обеспечения непрерывной работы гуманитарных коридоров", — добавил украинский лидер.

телефонный разговор с президентом ОАЭ
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Владимира Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что временные зерновые коридоры в Черном море не прекращали работу и будут работать в дальнейшем. Несмотря на постоянные угрозы судоходству со стороны страны-агрессора, гражданские балкеры продолжают движение в порты "Большой Одессы".

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