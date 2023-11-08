Підтримка України у G7 — Зеленський провів переговори з прем'єром Японії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Гарант подякував Японії за провідну роль у підтримці України під час її головування в G7.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

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"Провів розмову з Прем’єр-міністром Фуміо Кішідою, щоб подякувати Японії за провідну роль у підтримці України під час її головування в G7. Привітав сьогоднішню рішучу заяву міністрів закордонних справ "Групи семи", які підтвердили непохитну підтримку України навіть на тлі інших глобальних подій", — зазначив Президент.

Також вони домовилися розширити співпрацю між країнами, зокрема роботу над безпековими гарантіями та конференцією з питань відновлення України, яка відбудеться в Японії в лютому наступного року.

"Особливо вдячний Японії за значну допомогу в галузі енергетики, яка містить потужні турбіни й трансформатори, а також за відновлення роботи офісу JICA в Києві", — додав український лідер.

Крім того, обговорили подальшу макрофінансову підтримку України та нашу роботу з просування Формули миру.

Під час розмови Зеленський запросив прем'єр-міністра Японії на майбутній другий саміт програми "Зерно з України".

Скриншот допису Зеленського

Підсумки зустрічі міністрів у Токіо

Як повідомило МЗС Японії, міністри закордонних справ країн "Групи семи" під час сесії щодо України у Токіо підтвердили намір нарощувати санкції проти Росії та підтримувати Україну.

Очільниця МЗС Йоко Камікава пояснила, що Японія оголосила і послідовно реалізовує загальну суму в 7,6 млрд дол. допомоги Україні. За її словами, було передано Україні два автотрансформатори, які допоможуть багатьом киянам взимку.

Крім того, Японія планує провести японсько-українську конференцію з питань сприяння економічному відновленню на початку наступного року.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів про звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. Він зазначив, що Україна слідує усім стандартам Євросоюзу та вона відіграє вирішальне значення для ЄС.