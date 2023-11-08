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Поддержка Украины в G7 — Зеленский провел переговоры с премьером Японии

8 ноября 2023 13:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Поддержка Украины в G7 — Зеленский провел переговоры с премьером Японии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Гарант поблагодарил Японию за ведущую роль в поддержке Украины во время ее председательства в G7. 

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

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"Провел разговор с Премьер-министром Фумио Кишидой, чтобы поблагодарить Японию за ведущую роль в поддержке Украины во время ее председательства в G7. Поздравил сегодняшнее решительное заявление министров иностранных дел "Группы семи", подтвердивших непоколебимую поддержку Украины даже на фоне других глобальных событий", — отметил Президент.

Также они договорились расширить сотрудничество между странами, в частности работу над гарантиями безопасности и конференцией по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Японии в феврале следующего года.

"Особенно благодарен Японии за значительную помощь в области энергетики, содержащей мощные турбины и трансформаторы, а также за возобновление работы офиса JICA в Киеве", — добавил украинский лидер.

Кроме того, обсудили дальнейшую макрофинансовую поддержку Украины и нашу работу по продвижению Формулы мира.

В ходе разговора Зеленский пригласил премьер-министра Японии на предстоящий второй саммит программы "Зерно из Украины".

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Скриншот сообщения Зеленского

Итоги встречи министров в Токио

Как сообщил МИД Японии, министры иностранных дел стран "Группы семи" во время сессии по Украине в Токио подтвердили намерение наращивать санкции против России и поддерживать Украину.

Глава МИД Йоко Камикава пояснила, что Япония объявила и последовательно реализует общую сумму в 7,6 млрд дол. помощи Украине. По ее словам, было передано Украине два автотрансформатора, которые помогут многим киевлянам зимой.

Кроме того, Япония планирует провести японо-украинскую конференцию по содействию экономическому восстановлению в начале следующего года.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отчете по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии. Он отметил, что Украина следует всем стандартам Евросоюза и она играет решающее значение для ЕС.

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