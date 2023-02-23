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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Єгипту: про що говорили лідери

23 лютого 2023 20:37
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Володимир Зеленський провів телефонну розмову президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі — про що говорили
Володимир Зеленський
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У четвер, 23 лютого, Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Лідери обговорили зернову ініціативу та територіальні цілісності держав. 

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram.

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"Провів розмову з Президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Говорили про посилення продовольчої безпеки та взаємодію у відкритті Україною продовольчих хабів в Африці, важливість продовження зернової ініціативи", — розповів глава держави. 

Також Зеленський додав, що лідери підтримали цілі та принципи Статуту ООН, зокрема суверенітету й територіальної цілісності держав.

Нагадаємо, 23 лютого у рамках візиту до Києва прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчеса провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі президент висловив упевненість у тому, що Україна та Іспанія підтримуватимуть свободу та демократію, а також принципи міжнародного правопорядку, що ґрунтуються на справедливих правилах.

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