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Зеленский провел телефонный разговор с президентом Египта: о чем говорили лидеры

23 февраля 2023 20:37
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Владимир Зеленский провел телефонный разговор президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси – о чем говорили
Владимир Зеленский
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В четверг, 23 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Лидеры обсудили зерновую инициативу и территориальные целостности стран.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram.

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"Провел разговор с Президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Говорили об усилении продовольственной безопасности и взаимодействии в открытии Украиной продовольственных хабов в Африке, важности продолжения зерновой инициативы", — рассказал глава государства.

Также Зеленский добавил, что лидеры поддержали цели и принципы Устава ООН, в частности, суверенитета и территориальной целостности государств.

Напомним, 23 февраля в рамках визита в Киев премьер-министр Испании Педро Санчес провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи президент выразил уверенность в том, что Украина и Испания будут поддерживать свободу и демократию, а также принципы международного правопорядка, основанные на справедливых правилах.

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