Владимир Зеленский провел телефонный разговор президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси – о чем говорили

Владимир Зеленский

В четверг, 23 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Лидеры обсудили зерновую инициативу и территориальные целостности стран.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram.

О чем говорили политические лидеры

"Провел разговор с Президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Говорили об усилении продовольственной безопасности и взаимодействии в открытии Украиной продовольственных хабов в Африке, важности продолжения зерновой инициативы", — рассказал глава государства.

Также Зеленский добавил, что лидеры поддержали цели и принципы Устава ООН, в частности, суверенитета и территориальной целостности государств.

Напомним, 23 февраля в рамках визита в Киев премьер-министр Испании Педро Санчес провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи президент выразил уверенность в том, что Украина и Испания будут поддерживать свободу и демократию, а также принципы международного правопорядка, основанные на справедливых правилах.