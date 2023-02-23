Владимир Зеленский провел телефонный разговор президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси – о чем говорили

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Египта: о чем говорили лидеры
В четверг, 23 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Лидеры обсудили зерновую инициативу и территориальные целостности стран.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram.
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О чем говорили политические лидеры
"Провел разговор с Президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Говорили об усилении продовольственной безопасности и взаимодействии в открытии Украиной продовольственных хабов в Африке, важности продолжения зерновой инициативы", — рассказал глава государства.
Также Зеленский добавил, что лидеры поддержали цели и принципы Устава ООН, в частности, суверенитета и территориальной целостности государств.
Напомним, 23 февраля в рамках визита в Киев премьер-министр Испании Педро Санчес провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи президент выразил уверенность в том, что Украина и Испания будут поддерживать свободу и демократию, а также принципы международного правопорядка, основанные на справедливых правилах.