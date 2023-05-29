Зеленський провів телефонну розмову із премʼєром Камбоджі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні, 29 травня, Президент України Володимир Зеленський провів дипломатичну телефонну розмову із премʼєр-міністром Камбоджі Хунт геном. Першочергово Президент подякував щодо принципової позиції щодо підтримки суверенітету України.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму офіційному Telegram-акаунті.

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Як пройшла телефонна розмова

"Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Камбоджі Хун Сеном. Дякую за принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", — написав Зеленський.

Він також відзначив підготовку Камбоджею українських спеціалістів із розмінування. Також розповів про формулу миру та запросив Камбоджу доєднатися до конкретних кроків щодо її реалізації.

"Сподіваюсь на продовження цієї співпраці", — сказав Президент України.

Нагадаємо, учора, 28 травня, російські окупанти здійснили одну із найбільших атак дронами Shahed на Україну. Вони запустили одночасно 54 безпілотники. Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки та вдалу роботу сил ППО.

Додамо, Глава держави Володимир Зеленський пропонує запровадити пакет санкцій проти Ірану на 50 років. Відповідний проєкт постанови Президент уже вніс до Верховної Ради.