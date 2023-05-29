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Зеленский провел телефонный разговор с премьером Камбоджи

29 мая 2023 15:14
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский провел телефонный разговор с премьером Камбоджи
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 29 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел дипломатический телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи Хунт геном. Первоочередно Президент поблагодарил принципиальную позицию поддержки суверенитета Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-аккаунте.

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Как прошел телефонный разговор

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Спасибо за принципиальную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", — написал Зеленский.

Он также отметил подготовку Камбоджея украинских специалистов по разминированию. Также рассказал о формуле мира и пригласил Камбоджу присоединиться к конкретным шагам по ее реализации.

"Надеюсь на продолжение этого сотрудничества", — сказал Президент Украины.

Напомним, вчера, 28 мая, российские оккупанты совершили одну из самых больших атак дронами Shahed на Украину. Они запустили одновременно 54 беспилотника. Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях и удачной работе сил ПВО.

Глава государства Владимир Зеленский предлагает ввести пакет санкций против Ирана на 50 лет. Соответствующий проект постановления Президент уже внес в Верховную Раду.

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