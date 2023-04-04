Зеленський провів розмову із фон дер Ляєн: про що говорили очільники України і Єврокомісії
Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили новий пакет європейських санкцій проти росії. Також у телефонній розмові двох політиків йшлося про виконання Україною рекомендації Єврокомісії.
Про це повідомила пресслужба глави держави.
Перемовини з фон дер Ляєн
Володимир Зеленський провів чергові телефонні переговори із очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Президент України подякував одній із лідерок Європейського Союзу за участь у Бучанському форумі.
Плани на майбутнє
Як зазначили у пресслужбі українського президента, Зеленський і фон дер Ляєн обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє.
Крім того, сторони торкнулися питань міжнародної підтримки України і продовження тиску на росію.
Йшлося, зокрема, про підготовку 11-го пакету санкцій проти російської федерації та прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії.
Нагадаємо, що сьогодні ж, 4 квітня, Урсула фон дер Ляєн у Парижі зустрінеться із президентом Франції Емануелем Макроном. Вони обговорять свій майбутній спільний візит до Китаю.
Фото: пресслужба Офісу Президента України