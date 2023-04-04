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Зеленський провів розмову із фон дер Ляєн: про що говорили очільники України і Єврокомісії

4 квітня 2023 14:56
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Президент України Володимир Зеленський
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Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили новий пакет європейських санкцій проти росії. Також у телефонній розмові двох політиків йшлося про виконання Україною рекомендації Єврокомісії.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

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Перемовини з фон дер Ляєн

Володимир Зеленський провів чергові телефонні переговори із очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Президент України подякував одній із лідерок Європейського Союзу за участь у Бучанському форумі.

Плани на майбутнє

Як зазначили у пресслужбі українського президента, Зеленський і фон дер Ляєн обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє.

Крім того, сторони торкнулися питань міжнародної підтримки України і продовження тиску на росію.

Йшлося, зокрема, про підготовку 11-го пакету санкцій проти російської федерації та прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії.

Нагадаємо, що сьогодні ж, 4 квітня, Урсула фон дер Ляєн у Парижі зустрінеться із президентом Франції Емануелем Макроном. Вони обговорять свій майбутній спільний візит до Китаю.

Фото: пресслужба Офісу Президента України

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