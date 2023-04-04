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Зеленский провел разговор с фон дер Ляйен: о чем говорили руководители Украины и Еврокомиссии

4 апреля 2023 14:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Президент Украины Владимир Зеленский
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили новый пакет европейских санкций против россии. Также в телефонном разговоре двух политиков говорилось о выполнении Украиной рекомендации Еврокомиссии.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Переговоры с фон дер Ляен

Владимир Зеленский провел очередные телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Президент Украины поблагодарил одну из лидеров Европейского Союза за участие в Бучанском форуме.

Планы на будущее

Как отметили в пресс-службе украинского президента, Зеленский и фон дер Ляйен обсудили совместные международные мероприятия на будущее.

Кроме того, стороны затронули вопросы международной поддержки Украины и продолжение давления на россию.

Речь шла, в частности, о подготовке 11-го пакета санкций против российской федерации и прогрессе Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.

Напомним, что сегодня же, 4 апреля, Урсула фон дер Ляйен в Париже встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудят свой предстоящий совместный визит в Китай.

Фото: пресс-служба Офиса Президента Украины

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