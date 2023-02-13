Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Норвегії – про що говорили

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Під час телефонної розмови український лідер подякував прем'єрові Норвегії за новий військовий пакет для України.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Про що говорили сторони

"Дякував за новий оборонний пакет, який зміцнить нас на землі, на небі та на морі. Вдячний і за вагомий 5-річний пакет допомоги, який готується до затвердження у Норвегії. Обговорили нашу подальшу співпрацю", — написав Зеленський.

Примітно, що раніше Норвегія повідомляла, що виділить Україні понад 6 млрд євро протягом п'яти років. Пакет допомоги включає кошти на реконструкцію та озброєння для України.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський представив керівному складу МВС нового міністра Ігоря Клименка. Зеленський наголосив на кількох ключових завданнях для нового керівника силової структури.