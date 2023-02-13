Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Норвегії – про що говорили

Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Норвегії: говорили про військову допомогу
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Під час телефонної розмови український лідер подякував прем'єрові Норвегії за новий військовий пакет для України.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
-
Винищують окупантів та кришать танки у потерті: підрозділ TERRA показали бойові будні під Бахмутом
-
Тривожні дзвіночки: п'ять ознак того, що вам варто негайно звернутися до психотерапевта
-
В Україні змінилися ціни на "стратегічні" продукти
-
У Києві завтра не відключатимуть світло, але є загроза для деяких районів, — YASNO
-
Дейнега натякнув про можливу нову посаду в Міноборони: ким може стати
-
У Берліні впіймали проросійського шпигуна, який прикидався жінкою
-
Ілон Маск може придбати "Манчестер Юнайтед": мільярдер вивчає рентабельність угоди
-
В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня
-
У Києві знайшли змію у пральній машині: як вона туди потрапила — таємниця
-
Кохання у повітрі: який вигляд має Київ напередодні Дня закоханих очима Новини.LIVE
Про що говорили сторони
"Дякував за новий оборонний пакет, який зміцнить нас на землі, на небі та на морі. Вдячний і за вагомий 5-річний пакет допомоги, який готується до затвердження у Норвегії. Обговорили нашу подальшу співпрацю", — написав Зеленський.
Примітно, що раніше Норвегія повідомляла, що виділить Україні понад 6 млрд євро протягом п'яти років. Пакет допомоги включає кошти на реконструкцію та озброєння для України.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський представив керівному складу МВС нового міністра Ігоря Клименка. Зеленський наголосив на кількох ключових завданнях для нового керівника силової структури.