Зеленский представил руководящему составу МВД нового министра Клименко

Зеленский представил нового министра внутренних дел и назвал главные задачи Клименко
Президент Владимир Зеленский представил руководящему составу МВД нового министра Игоря Клименко. Зеленский отметил несколько ключевых задач для нового руководителя силовой структуры.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
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Представление нового министра
Президент Владимир Зеленский представил руководящему составу МВД нового министра Игоря Клименко.
Клименко, по словам Зеленского, знает, как и что нужно делать, чтобы Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС, Государственная пограничная служба, Миграционная служба и весь коллектив МВД "продолжили эффективно работать и бороться для нашего государства победу".
Задания для нового главы МВД
Главными задачами Игоря Клименко Президент назвал возобновление доверия и уважения со стороны граждан Украины.
"Чтобы наши дети доверяли украинским полицейским и сами хотели становиться полицейскими, нацгвардейцами, спасателями, пограничниками", — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, глава государства упомянул о "Гвардії наступу", отметив, что это подразделение, которое сейчас формируется для освобождения оккупированных территорий, стало прочным элементом безопасности Украины.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Игоря Клименко министром внутренних дел Украины. До этого он был исполняющим обязанности министра.
Добавим, что 18 января в городе Бровары на Киевщине вблизи детского сада упал вертолет. В нем находилось руководство МВД, в частности министр Денис Монастырский. Все они погибли.
После гибели Дениса Монастырского правительство назначило нового исполняющего его обязанности министра внутренних дел. Им и стал Игорь Клименко.
Фото: офис Президента