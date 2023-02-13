Зеленский представил руководящему составу МВД нового министра Клименко

Новый министр внутренних дел должен восстановить уважение и доверие общества

Президент Владимир Зеленский представил руководящему составу МВД нового министра Игоря Клименко. Зеленский отметил несколько ключевых задач для нового руководителя силовой структуры.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Представление нового министра

Президент Владимир Зеленский представил руководящему составу МВД нового министра Игоря Клименко.

Клименко, по словам Зеленского, знает, как и что нужно делать, чтобы Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС, Государственная пограничная служба, Миграционная служба и весь коллектив МВД "продолжили эффективно работать и бороться для нашего государства победу".

Задания для нового главы МВД

Главными задачами Игоря Клименко Президент назвал возобновление доверия и уважения со стороны граждан Украины.

"Чтобы наши дети доверяли украинским полицейским и сами хотели становиться полицейскими, нацгвардейцами, спасателями, пограничниками", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства упомянул о "Гвардії наступу", отметив, что это подразделение, которое сейчас формируется для освобождения оккупированных территорий, стало прочным элементом безопасности Украины.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Игоря Клименко министром внутренних дел Украины. До этого он был исполняющим обязанности министра.

Добавим, что 18 января в городе Бровары на Киевщине вблизи детского сада упал вертолет. В нем находилось руководство МВД, в частности министр Денис Монастырский. Все они погибли.

После гибели Дениса Монастырского правительство назначило нового исполняющего его обязанности министра внутренних дел. Им и стал Игорь Клименко.

Фото: офис Президента