Зеленский провел переговоры с премьер-министром Норвегии - о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. В ходе телефонного разговора украинский лидер поблагодарил премьера Норвегии за новый военный пакет для Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

О чем говорили стороны

"Поблагодарил за новый оборонный пакет, который укрепит нас на земле, на небе и на море. Благодарен и за весомый 5-летний пакет помощи, который готовится к утверждению в Норвегии. Обсудили наше дальнейшее сотрудничество", — написал Зеленский

Примечательно, ранее Норвегия сообщала, что выделит Украине более 6 млрд евро в течение пяти лет. Пакет помощи включает средства на реконструкцию и вооружение для Украины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский представил руководящему составу МВД нового министра Игоря Клименко. Зеленский отметил несколько ключевых задач для нового руководителя силовой структуры.