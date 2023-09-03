Зеленський провів переговори з Макроном: є домовленість щодо гарантій безпеки

Володимир Зеленський з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський поговорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони домовилися про безпекові гарантії для України.

Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

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"Важлива домовленість щодо безпекових гарантій: наші команди — України та Франції — працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій", — написав глава держави.

Про що ще домовилися Зеленський та Макрон

За його словами, розмова була ґрунтовною та конкретною. Очільники держав обговорили ситуацію на фронті та кожен із напрямків.

"Передав актуальні потреби в обороні й подякував за потужну оборонну підтримку та постійну допомогу в розширенні можливостей наших воїнів. Франція справді цінує свободу й допомагає захищати її", — додав Зеленський.

"Зерновий коридор" та Глобальний саміт миру

Крім того, вони обговорили питання безпеки в Чорному морі та українського "зернового коридору", який має працювати і надалі.

"Також обговорили підготовку Глобального саміту миру та активну лідерську участь Франції в роботі над реалізацією Формули миру. Дуже важливо, щоб якнайбільше країн світу приєдналися, зокрема держави Глобального Півдня. Франція та її компанії братимуть участь у нашому Форумі оборонних індустрій, який активно готуємо. Про це теж домовлено", — зауважив Президент.

Скриншот допису

Нагадаємо, навесні 2022 року, на дев'ятий день після початку вторгнення РФ в Україну, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови звірили інформацію, отриману від Путіна. Так, обом лідерам держав російський диктатор пропонував визнати Крим російським та обговорити припинення вогню втрьох, без Зеленського.