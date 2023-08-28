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ЗМІ опублікували подробиці таємної розмови Шольца та Макрона на дев'ятий день війни

28 серпня 2023 21:32
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Валерія Пержун
редактор
ЗМІ опублікували подробиці таємної розмови Шольца та Макрона на дев'ятий день війни
Лідери Франції та Німеччини Емануель Макрон та Олаф Шольц. Фото: Ronny Hartmann/BPA/Handout via Reuters
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Валерія Пержун
редактор

Навесні 2022 року, на дев'ятий день після початку вторгнення РФ в Україну, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови звірили інформацію, отриману від Путіна. Так, обом лідерам держав російський диктатор пропонував визнати Крим російським та обговорити припинення вогню втрьох, без Зеленського.

Про це йдеться у стенограмі розмови політиків, опублікованої Bild.

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До розмов із Путіним канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон ставились по-різному. Доки Шольц не розголошував змісту бесід, французький лідер називав Путіна на ім'я та оприлюднював усі протоколи розмов.

На початку березня 2022 року Макрон зателефонував канцлеру Німеччини. Напередодні вранці Олаф Шольц уже мав розмову з президентом РФ. Розмова почалася з невтішних новин — Путін аж ніяк не був схвильований санкціями. 

"Щось мене турбує більше за переговори: він (Путін. — Ред.) не скаржиться на санкції. Я не знаю, чи він робив це у розмові з вами. Але він навіть не згадав про санкції", — відповів Шольц.

На що Макрон відповів: "Мені теж".

У розмові із Шольцом Путін лишень те й робив, що розписував свої плани на Україну.

"Він розповів мені про всі свої ідеї про те, як знайти компроміс. Він говорив про демілітаризацію, денацифікацію", — розповів німецький лідер і додав, — "він попросив мене визнати Крим частиною Росії. І незалежність цих "республік".

Після чого Шольц резюмував: "нічого нового, прямо скажемо". До того ж політик поділився з Макроном думками щодо мирних переговорів з Путіним.

"Коли я запитав його, чи має рано чи пізно відбутися зустріч щодо України з вами, мною, Зеленським і з Путіним, він не повністю відмовився. Але він назвав дві умови. По-перше, не повинно бути жодних підстав для припинення вогню", — зазначив Шольц.

І як виявилось врешті, Путін заявив німецькому колезі, що не планує зустріч за участі Президента України.

"Потім він просто говорив про нас трьох: ви, я і він. Без Зеленського", — сказав він.

До того ж російський диктатор поділився із Шольцом своїми ідеями теорії змови.

"Потім він сказав, що українська делегація поїхала до Польщі, тому що вони хочуть поговорити з президентом Сполучених Штатів, щоби отримати їх інструкції..." — зазначив канцлер Німеччини.

Президент Франції заявив, що розмова Шольца схожа до того, що Путін розповів йому. 

"Дякую, це було дуже схоже на розмову, яка в мене була з ним учора. Думаю, він зараз сповнений рішучості йти до кінця. Жорстокість його телезвернення, а також усі ініціативи, які він зробив у переговорах із громадськими організаціями в Росії за останні кілька годин, дуже турбують. Грубо кажучи", — відповів Макрон.

Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини схвалив постачання Україні ракет Taurus.

Також стало відомо, що Франція передасть Україні ракети далекого радіусу дії.

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