Зеленский провел переговоры с Макроном: есть договоренность о гарантиях безопасности

Владимир Зеленский с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они договорились о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях.

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Гарантии безопасности

"Важная договоренность о гарантиях безопасности: наши команды — Украины и Франции — будут работать над двусторонним документом по гарантиям", — написал глава государства.

О чем еще договорились Зеленский и Макрон

По его словам, разговор был основательным и конкретным. Главы государств обсудили ситуацию на фронте и каждое из направлений.

"Передал актуальные потребности в обороне и поблагодарил за мощную оборонную поддержку и постоянную помощь в расширении возможностей наших воинов. Франция действительно ценит свободу и помогает защищать ее", — добавил Зеленский.

"Зерновой коридор" и Глобальный саммит мира

Кроме того, они обсудили вопросы безопасности в Черном море и украинского "зернового коридора", который должен работать и дальше.

"Также обсудили подготовку Глобального саммита мира и активное лидерское участие Франции в работе над реализацией Формулы мира. Очень важно, чтобы как можно больше стран мира присоединились, в частности государства Глобального Юга. Франция и ее компании будут участвовать в нашем Форуме оборонных индустрий, который активно готовим. Об этом тоже договорено", — отметил Президент.

Скриншот сообщения

Напомним, весной 2022 года, на девятый день после начала вторжения РФ в Украину, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора сверили информацию, полученную от Путина. Так, обоим лидерам государств российский диктатор предлагал признать Крым российским и обсудить прекращение огня втроем, без Зеленского.