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Зеленский провел переговоры с лидерами ЕС: о чем говорили

21 сентября 2023 00:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский провел переговоры с лидерами ЕС: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с европейскими партнерами. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с европейскими партнерами по торговле украинской агропродукцией.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

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Встреча Зеленского с лидерами ЕС

Отмечается, что Президент переговорил с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и вице-премьер-министром, министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль. Обсудили "сохранение принципа единого рынка и доступ украинской аграрной продукции на рынок ЕС".

"Мы создали общую координационную платформу, которая позволяет нам поддерживать активный диалог и находить ответы на все проблемные вопросы в сфере агропродукции", — говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что сообщил собеседникам о следующих шагах Украины и потребности во взаимной координации.

"Украина — будущий член ЕС, и мы должны совместно работать над постоянной либерализацией торговли и недопущением каких-либо односторонних ограничений", — подчеркнул он.

Президент о транзите "Путями солидарности"

Украинский лидер отметил, что совместно с Румынией и Болгарией Украина пытается увеличить транзит "Путями солидарности". Через территорию Румынии осуществляется более 60% перевозок украинского зерна, проходящего "Путями солидарности" ЕС.

"Украина и ЕС высоко ценят усилия Болгарии. Я также благодарен Румынии за укрепление единства Европейского Союза и соблюдение принципов единого рынка и свободной торговли", — заявил президент.

Он добавил, что во время встречи "обсудили альтернативные пути, которые позволят существенно нарастить транзит и одновременно снизить нагрузку" на внутренние рынки Румынии и Болгарии.

Напомним, что Украина будет судиться с Всемирной торговой организацией против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции. Однако украинское правительство предлагает компромисс.

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